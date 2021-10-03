Vitor Pereira: Taraftarımız bugün bize çok yardımcı oldu

Süper Lig 'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden ve milli araya lider olarak moralli giren Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

"Maç sırasında düzeltmemiz gereken şeyleri not alıyorum ve devrede oyuncularıma söylüyorum. Maçtan notlar alıyorum, bunları kişisel olarak oyunculara söylüyorum. Bazen takıma söylüyorum. Taraftarımıza da teşekkür ederim, bize yardımcı oldular."

"Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız. Bu dönem zor geçti. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil."

"Takım iyi dinlendiği ve enerjisi yüksek olduğu zaman, istediğim seviyede, %100 olduğunu söyleyebilirim. Bu yoğun dönemde çok maç oynadık, istediğimiz kalite seviyesine her maçta çıkamadık. Yeterince çözümümüz olduğunda, takımım %100 performans sergiledi."

“Olympiakos maçını değiştirmek isterdim”

Pereira, kariyerinde hangi maçı değiştirmek istediğinin sorulması üzerine ise, “Son maçı değişmek isterdim, kariyerimde ilk defa evimde oynadığım 3-0 yenildiğim bir maçtı. Önceliğimiz lig” diye yanıt verdi.



