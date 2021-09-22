Vitor Pereira: Sonuna kadar savaşacağız

Fenerbahçe , 3 gün arayla Kadıköy’de Giresunspor, Antakya’da ise Hatayspor maçlarını kazanıp, yara sarmak istiyor. Sivasspor beraberliğinin ardından, Fatih Terim Stadı’nda Başakşehir’e 2-0 kaybedip, şampiyonluk hedefinde yara alan Sarı-Lacivertli ekip, bu iki karşılaşmayı kazanıp, kötü gidişi sonlandırmak istiyor.

Başakşehir maçı sonrası 1 günlük aranın ardından yeniden start alan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, bu iki maçın önemine dikkat çekti, futbolcularını uyardı. Portekizli teknik adam, “Kaybedilen puanlar bizi üzdü ancak, bu iki maç geride kaldı. Şimdi ayağa kalkıp, savaşacağız ve sonuna kadar bu işi kovalayacağız. Giresunspor ve Hatayspor maçlarından 3’er puan çıkarıp, kazanma özgüvenimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.





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