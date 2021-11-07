Son dakika ayrılık açıklaması! Vitor Pereira: Hikaye yarım kalmayacak

Fenerbahçe Kayserispor'la sahasında 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi maçları etkiliyor

“Ben, bahane üretmek istemiyorum. Bahanelerin arkasında sığınan bir hoca değilim ama bu lige baktığımız zaman, büyük takımlara baktığımız zaman en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi’nde yarışmıyor. Dolayısıyla her maç arası en iyi toparlanma fırsatını Trabzonspor elde ediyor. Ama Galatasaray , Beşiktaş ve bize baktığımızda aslında 3 takımın da aynı problemleri var. Biz, Perşembe günü Antwerp’te bir maç yaptık, cuma akşamı buraya döndük. Dolayısıyla bu maça hazırlanmak için bir günümüz vardı. Futbolcular makine değil, tabii ki buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde oynadı, dönüşünde problem yaşadı; Galatasaray Avrupa Ligi’nde oynadı, dönüşünde problem yaşadı; biz de Avrupa Ligi’nde oynadık ve dönüşünde problem yaşadık. Uzun bir seyahat de yaptık. Tabii ki tek problemi olmayan takıma baktığımızda bu anlamda Trabzonspor, çünkü dediğim gibi iki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor, Avrupa’da olmadıkları için. Bu da onlar için bir avantaj."

"Penaltıyı kaçırmasak farklı olabilirdi"

"Bugüne baktığımızda biz bir penaltı kaçırdık. O penaltıyı atmış olsaydık maçta öne geçecektik ve bizim için avantajlı olacaktı, çünkü 1-0’dan sonra çok fazla boşluk bulabilecektik. Ama maalesef olmadı. Rakibimiz bir duran toptan 1-0 yaptı. Daha sonra ikinci yarıya başladık ve rakibimiz ikinci golü buldu. Ondan sonra her şeyi riske ettik, risk aldık. Kazanmak için her şeyi denedik. Direkten dönen toplarımız var. Sahada futbolcularım özveri gösterdiler, onların istekleriyle maç 2-2’ye geldi. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Onlara da şunu söylemek istiyorum: Biz, her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün en azından bir şeyi eleştiremeyiz ki oyuncularım gerçekten çok isteyip sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Avrupa’da oynadığımız maçın üzerine henüz üç gün geçti. Tabii ki kolay değil ama biz, en iyi şekilde elimizden geleni yapacağız. Ligde önümüzde halen çok maç var.”

Pereira yayıncı kuruluş sonrası basın toplantısında konuştu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. 3 puan almaları gereken bir maça çıktıklarını dile getiren Pereira, "Perşembe bir maç oynadık ve cuma akşam döndük. Bahane göstermek istemiyorum ama toparlanma süremiz kısaydı. Avrupa'da olan takımların bu tarz problemleri var. Avrupa'da maç oynayınca çok kısa zamanınız oluyor. Maçın başında avantaj yakaladık ama penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltılar bu sene bize pahalıya mal oldu. Takımım 2-0'dan sonra çok koştu ve savaştı. Direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız şanslar var. Maç 2-2'ye geldi. Oyuncularımı mücadeleleri için eleştiremem. Belki en iyi oyunu sergileyemediler ama ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Ligde önümüzde çok maç var" diye konuştu.

"Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız"

Pereira, Trabzonspor'un Avrupa'da oynamamasından dolayı avantajlı bir konumda olduğunu ifade ederek, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var, herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sakat oyunculara milli arada kavuşacaklarını kaydeden Pereira, Galatasaray maçında 3 puan için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Pereira, mücadele ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Yorgunlukları önlemek için rotasyonlar yaptık bu sezon. İlk golü atsaydık her şey farklı olabilirdi ama maalesef kazanamadık. Sakatlar döndüğünde daha iyi rotasyon yapma fırsatımız olacak ve bir dönem gelecek ki Trabzonspor ile aynı şartlarda mücadele edeceğiz. Onlar da zorlanıyorlar. Hep böyle olmaz, bu uzun bir yol. Bütün rakipler daha fazla puan kaybedecektir. Şu an perşembe - pazar maç yapıyoruz ve bunun zorluklarını yaşıyoruz."

"Bu ligde çok şey olacak"

Ligi şampiyonlukla noktalayacaklarına hala inandıklarını vurgulayan Pereira, "Önümüzde hala çok maç var ve rakipler puan kaybedecek. Bu ligde çok şey olacak, aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda o hırsı, yardımlaşmayı görmesem söylemim farklı olurdu. Takımım 2-0'dan sonra bile elinden geleni yaptı. Benim hedefim hala bu ligi kazanmak. Bu taraftar kitlesi çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Başkan kadar onlar da etkili oldu dönmemde. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama onlar benim için en iyi taraftar kitlesi. Ben her zaman çok çalıştım. Kariyerimi böyle elde ettim. Hiçbir şey benim için kolay olmadı. Geçmişte kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Takımımın mental anlamda daha iyi olması için çalışmak benim planım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her zaman toplarımız direkten dönmeyecek, her zaman penaltı kaçırmayacağız. Gökten bir şey düşmeyecek ve bizim yapmamız gereken sadece çalışmak" dedi.







