Vitor Pereira: Liderliği korumak için savaşacağız

Fenerbahçe , yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Vitor Pereira, idmanda öğrencilerine bir konuşma yaparak beklentilerini anlattı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Bordo-Mavililer’in ligde yenilmeyen iki takımdan biri olduğuna dikkat çekti.

‘Rekabet daha yüksek’

Portekizli teknik adam, “Bizi çok zor bir maç bekliyor. Yenilgisiz bir takıma karşı, üstelik ateşli taraftarı önünde oynayacağız. Hak ederek ligin zirvesine çıktık. Şimdi liderliğimizi korumak için sonuna kadar savaşmamız gerekiyor” diye konuştu. Pereira, en büyük avantajlarının, birçok sakat oyuncunun aralarına dönmesi olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, “Forma rekabeti artık daha da yüksek olacak. Hepiniz kadroda olmak için çok fazla çalışmanız gerekeceğini biliyorsunuz. Bu durum, başarıya giden yolda en önemli yardımcımız olacak” dedi.

‘Başımız dik dönelim’

Pereira, “Trabzon’da, neden ligin zirvesinde yer aldığımızı göstereceğiz. Bunun için sizden sonuna kadar savaşmanızı bekliyorum. Eğer terinizin son damlasına kadar mücadele ederseniz, İstanbul’a istediğimiz sonucu almış, başımız dik bir şekilde dönebiliriz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun







