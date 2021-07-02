Fenerbahçe 'de haftalardır süren teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca, Villas-Boas, Bilic gibi isimlerle kontak kuran Fenerbahçe, takımı Vitor Pereira'ya emanet etti. 2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe’nin hocası olan Vitor Pereira, o sezon takımıyla ligi 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş ’ın 5 puan gerisinde ikinci bitirmişti. 2016-17 sezonunda Devler Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta Monaco’yu 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler, rövanşta deplasmanda rakibine 3-1 yenilerek elenmişti. Bu maçın ardından Pereira ile Kanarya’nın yolları ayrılmış, Monaco o sezon Kupa 1’de yarı final oynamıştı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Vitor Pereira'nın kariyerini araştırıyor, Vitor Pereira kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Vitor Pereira kaç yaşında ve nereli? sorularına google üzerinden yanıt arıyor.

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Vitor Pereira kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Vitor Pereira kaç yaşında ve nereli?

Vitor Pereira, 26 Temmuz 1968'de Portekiz'in Espinho şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyeri boyunca ülkesi Portekiz'den ayrılmayan Pereira, Avanca, Oliveirense, Esmoriz, Estarreja, Fiaes, Sao Joao Ver, Lobao'da forma giydi. 1996 yılında futbolu bırakan Portekizli, 2004 yılında kulübeye geçiş yaptı.

Sanjoanense, Espinho ve Santa Clara'da yardımcı antrenör olarak çalışan Pereira, 2010'da Porto'ya geçiş yaptı, 2011'de 1. adam oldu. Portekiz'in en köklü ekiplerinden olan Porto'da 2 yıl geçiren Pereira, 92 maçta 2.26 puan ortalaması yakaladı. Başarılı hoca, Porto kariyerinde 4 kupa kazandı. Pereira'nın Porto'su; 2011/2012 ve ve 2012/2013'ü Portekiz Şampiyonu ve Portekiz Süper Kupa Şampiyonu olarak tamamladı.

2013/2014 sezonunun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile anlaşan Vitor, sadece 33 maçta görev aldı ve takımdan ayrıldı. Kısa süreli Suudi Arabistan macerasının ardından Avruya'ya Olimpiakos ile dönen Portekizli hoca, Yunanistan'da lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Avrupa'da Porto ve Olimpiakos'ta kupaları kazanan Pereira'nın yolu 2015/2016'da Türkiye'ye düştü. Fenerbahçe yönetiminin, 11 Haziran 2015'te 2 yıllık sözleşme imzaladığı Pereira'yla birlikteliği 14 ay sürdü.

Sarı-lacivertli kulüp, büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına gelen ancak Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda istenilen sonuçları alamayan Pereira'ya buna rağmen yeni sezon öncesi güvendi. Taraftarın tepkisine rağmen Pereira'yla devam etme kararı alan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Monaco'ya elenilmesinden sonra kararını değiştirdi. Süper Lig'de yeni sezonu göremeyen Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 62 resmi maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Robin van Persie, Luis Nani, Lazar Markovic, Simon Kjaer başta olmak üzere 11 transferle, tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Fenerbahçe, hayal kırıklığıyla dolu bir yıl geçirdi.

Fenerbahçeli taraftarları en çok üzen sonuçlardan biri de Galatasaray 'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali oldu. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'a finalde 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de, teknik direktör Pereira, taraftarların tepkisini daha da fazla almaya başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya elenilmesi üzerine Fenerbahçe yönetimi Pereira'yı göndermek için düğmeye bastı. Vitor Pereira'nın sezon başında yepyeni bir oyun sistemi denemesi de başarısızlığın nedenlerden biri olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır oynadığı düzenden vazgeçerek, günümüz futbolunda çok az takımın denediği 3-5-2 sistemine ani bir kararla dönen Pereira, istediği sonucu alamadı. Takımın başında yeni bir teknik direktör olmadığı için yapılan köklü sistem değişikliği nedeniyle eleştirilen Vitor Pereira, bütün hazırlık maçlarında yeni planını uygulamaya çalıştı. Yeni sistem Monaco eşleşmesinde sonuca yansımayınca Pereira'nın gidişinin yolu açıldı.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe macerasındaki en büyük sıkıntısı takımın yıldızı Robin van Persie'yle yaşadığı sorunlar oldu.

Fenerbahçe tarihinin en büyük transferlerinden biri olan yıldız golcü, geride kalan sezonda Pereira'yla sık sık tartışma yaşadı. Van Persie'ye özellikle sezonun ilk yarısında hazır olmadığı gerekçesiyle yedek soyunduran Pereira, bu kararından dolayı taraftarı da karşısına aldı. Medyada sürekli gündeme gelen bu olaydan oldukça yıpranan Pereira, sadece Van Persie değil, takımın diğer yıldızı Luis Nani'yle de benzer sorunlarla karşılaştı.

Van Persie'yi oynatmayarak taraftarın tepkisini alan Pereira, takımın sahaya yansıttığı defans ağırlıklı futbolun baş sorumlusu olarak gösterildi. Pereira'nın Galatasaray'la oynanan kupa finalinden sonra yaptığı "Kimseden özür dilemeyeceğim. Çünkü elimden gelen her şeyi yaptım." sözleri de taraftarı kızdırdı.

Yeni sezonda kulüp yönetiminin Pereira'yla devam etme kararı almasından sonra taraftar ilk tepkisini Monaco'yla oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında gösterdi ve Ülker Stadı'nın çok büyük kısmı boş kaldı.

Fenerbahçe sonrası 1860 München'nin başına geçen Pereira, 20 maçta görev aldıktan sonra Çin yolunu seçti. Shanghai'ın başına geçen Portekizli, 117 maçta 2.03 puan ortalaması yakaladı. 2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı. Çin’den 2 kupa kazanarak ayrılan Pereira, Ocak 2020'den beri takım çalıştırmıyor.

Vitor Pereira kaç kupa kazandı?

Kariyerinde 5’i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin’in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.