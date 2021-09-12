Vitor Pereira kendini tekrar etti! 2015-16 sezonu gibi başlangıç...

Fenerbahçe , bu sezon Vitor Pereira ile 3'te 3 yaparak başlamıştı. Son olarak Sivasspor ile evinde karşılaşan Fenerbahçe bu maçı 1-1 berabere bitirdi ve iki puan kaybetti. Yeni bir sistemle sezona başlayan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, ilk 4 maç sonunda 10 puan alırken tıpkı ilk sezonu gibi açılış yaptı.

Fenerbahçe 2015-16 sezonunda da ilk 4 haftada 10 puan alırken rakiplerine yine 6 gol atabilmişti. Tek fark ise yenilen gol sayısında oldu.

2015-16 sezonu 10 puan atılan gol 6 - yenilen gol 2

14.08.2015 Fenerbahçe 2 - 0 Eskişehirspor

23.08.2015 Çaykur Rizespor 1 - 1 Fenerbahçe

30.08.2015 Fenerbahçe 2 - 1 Antalyaspor

13.09.2015 Kasımpaşa 0 - 1 Fenerbahçe

2021-22 sezonu 10 puan atılan gol 6 - yenilen gol 1

15.08.2021 Adana Demir 0 - 1 Fenerbahçe

22.08.2021 Fenerbahçe 2 - 0 Antalyaspor

29.08.2021 Altay 0 - 2 Fenerbahçe

12.09.2021 Fenerbahçe 1 - 1 Sivasspor