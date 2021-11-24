Vitor Pereira: Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe, yarın Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Önemli maç öncesi Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Vitor Pereira, maçın zor geçeceğini belirterek, kendi seviyelerinde oynamaları gerektiğini dile getirdi. Portekizli teknik adam açıklamalarında ayrıca 2-1 kazandıkları Galatasaray maçına da değindi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

Zor bir maç olacak, iki iyi takımın karşılaşması olacak. Olympiakos, bu tarz turnuvalarda tecrübeli bir takım. Büyük Avrupa takımlarına karşı oynamaya alışık bir takım. Onlara karşı oynadığımız son maça göre düzeltmemiz gereken şeyler var. Kendi seviyemizde oynamalı, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız.

Biz birden fazla sistemde oynuyoruz. Maç içerisinde bile rakibinizi şaşırtmak için sisteminizi değiştirebilirsiniz. Bizim için önemli olan istikrarlı bir performans sergilemek. En önemlisi ise oyuncunun oyunu anlaması.

"Galatasaray maçı güzel bir maçtı"

Olympiakos maçı tercihlerini yarın göreceğiz. Galatasaray maçı güzel bir maçtı ama geride kaldı. Yarın da burada güzel bir maç olacak.







