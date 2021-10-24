Vitor Pereira kadro tercihini açıkladı

Süper Lig 'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Pereira oyuncu tercihleri ile ilgili olarak, kaliteyi korumak için kadroda değişiklikler yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için en önemlisi kendi oyunumuzu oynamaya geri dönebilmek, baskılı, organize oyunu sahaya yansıtabilmek. Kadroda bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor ki aynı kaliteyi koruyabilelim. Taraftarımız 3 puanı alabilmek için en büyük destekçimiz olacak."







