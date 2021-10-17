Vitor Pereira: Hak etmediğimiz bir sonuçla ayrılıyoruz

Süper Lig 'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor 'a 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira maç sonu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Portekizli teknik adam maç 11'e 11 oynanırken üstün tarafın kendilerinin olduğunu ve hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını dile getirdi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"11'e 11 oynanırken üstün taraf bizdik. Hakemin verdiği karar sonrası çok uzun süre 10 kişi oynadık. Bu karar hakkında konuşmak istemiyorum. Hakemin verdiği diğer karar sonrası ise maç bitmişti. Hak etmediğimiz bir sonuçla ayrılıyoruz."

"Şu anda 2 puan fark var. Savaşımız devam ediyor. Bizim yapmamız gereken şey vermiş olduğumuz liderliği geri almak."





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Pereira basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kalitemizi sahaya yansıttık. Golü bulduk, ikinci golü de bulabilirdik ama Kim’in yaptığı iki faulün ikisine de hakem sarı kart gösterdi ve bir kişi eksik kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra defansta organizeydik. Rakip topa sahip oldu ama kendi sahalarında çevirmeye izin verdik. Ama 85. dakikaya kadar. O dakikalarda hakemin vermiş olduğu bir kararla maç bitti. Hakem hakkında yorum yapmak istemiyorum, insanlar zaten yapacaktır."

"Maçtan önce oyuncularımızla yaptığım konuşmalarda da bunu dile getirdim. Beraberlik için gelmedik. Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz. Önümüzde Avrupa maçı var. Bu maç geçmişte kaldı, bir şey değiştiremeyiz. Artık ileriye bakmamız lazım."



