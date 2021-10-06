Vitor Pereira: Gerçek Fenerbahçe’yi herkese göstereceğiz

Fenerbahçe , yaklaşık 20 bin taraftarının önünde Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek Milli araya zirvede girdi. Sarı-Lacivertliler’de keyifler yerinde, Pereira ise çok daha iddialı: “Bu kadar sakata rağmen lider olmak güzel. Tam zamanında araya girdik. Bu süreçte sakatlarımızın dönmesiyle birlikte gerçek Fenerbahçe’yi Milli aradan sonra göstereceğiz!”

Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’deki 3-0’lık Olympiakos yenilgisiyle moral anlamında adeta çökmüştü. Ancak Vitor Pereira, oyuncularının bu maçı geride bırakmalarını sağladı. Kasımpaşa karşısında alınan 2-1’lik galibiyetle Kanarya, lige verilen araya zirvede girmeyi başardı. En az bu zafer kadar, bu sezon Kadıköy’deki en dolu tribünler önünde oynamak ve taraftarın verdiği müthiş destek de oyuncular üzerinde büyük moral etkisi yarattı. Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından soyunma odasında öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı.

‘Tam takım olunca...’

Portekizli teknik adam, “Normal şartlarda, ligin bu kadar erken bölümünde lider olmak çok anlamlı değildir. Ancak bu kadar sakatlığa rağmen zirvede olmak güzel. Bizim için Milli ara tam zamanında geldi. Sakat arkadaşlarımızın büyük bölümü bu süreçte aramıza katılacaklar. Şu ana kadar oyun anlamında tam istediğimiz seviyeye gelemedik. Ancak tam takım olduğumuzda, gerçek Fenerbahçe’yi herkese göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘3 maç çok önemli’

Pereira ayrıca Milli aradan sonraki süreçte çok kritik 3 maç oynayacaklarına dikkat çekti. 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Ligde Trabzonspor deplasmanına çıkacağız. Bu karşılaşma liderliğimizi perçinlememiz açısından önemli. Sonra Avrupa’daki iddiamızı göstermek için Antwerp’i mutlaka yenmemiz gerekiyor. Ardından son haftaların flaş takımı Alanya’yı ağırlayacağız. Umarım Milli görevlere gidecek arkadaşlarımız sağlıklı bir şekilde döner ve hep birlikte bu zorlu sürece en güzel şekilde hazırlanırız” dedi.

Yusuf Dursun







