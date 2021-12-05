Vitor Pereira: Fenerbahçe için her şeyi yapacağız!

Süper Lig 'in 15. haftasında Çaykur Rizespor 'u konuk eden Fenerbahçe 'de Vitor Pereira, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Kazanmak için oynayacaklarını belirten Pereira, ''Bugün çok savaşacağız, birlikte olduğumuzu, aile olduğumuzu göstereceğiz.'' dedi.

Hangi sistemle oynayacaklarının bir önemi olmadığını dile getiren ve baskılı bir oyun sergileyebilmek için herkesin elinden geleni yapacağını ifade eden Portekizli teknik adam, ''Hiç şüphem yok ki oyuncularım, bugün bu kulüpte oynadıkları için gurur duyduklarını gösteren bir performans gösterecekler. Oyuncularım Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtacak.'' dedi.

Pereira, Mert Hakan Yandaş'ın da sakat olduğu için kadroda yer almadığını sözlerine ekledi.







