Vitor Pereira: En kötü oyunumuzu sergiledik

Süper Lig 'in 11. haftasında Konyaspor 'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira karşılaşmayı değerlendirdi.

Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Sarı-Lacivertli ekipte Vitor Pereira, takıma geldiğinden beri en kötü oyunu oynadıklarını dile getirdi.

Vitor Pereira açıklamalarında şu ifadelerde bulundu:

"Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. İlk dakikalardan itibaren konsantre başlamamız gerektiğini konuşuyorduk ama ölümcül hatalar yaptık."

"Benim için garip olan, ilk yarıda hiçbir reaksiyon gösteremememizdi. İlk defa Fenerbahçe seviyesinde bu kadar kötü bir oyun gördüm. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu sergiledik."

"Maça gerçekten çok kötü başladık. Bir hatadan 1-0 geriye düştük, sonra ikinci hatayla 2-0 oldu. Maça başlangıç şeklimizi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Konyaspor'un duran toplarda nereyi hedeflediğini hafta boyunca çalıştık."

'Üç sakatlık da ciddi görünüyor'

Maçta yaşanan sakatlıklar hakkında da konuşan Pereira, "üç sakatlık da ciddi gibi görünüyor ama değerlendirdikten sonra göreceğiz." ifadelerinde bulundu.

"Nedendir bilemiyorum maça kötü başladık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pereira, şunları kaydetti:

"Bütün hafta bunun için çalıştık. Nedendir bilemiyorum maça kötü başladık. Bir hatadan dolayı 1-0 geriye düştük. Daha sonra yaptığımız ikinci hatada maç 2-0 oldu. İlk yarıda takımım gereken reaksiyonu gösteremedi. Sahada agresif olamadık. Karakter koyamadık, topu bulamadık. Topu kazanmak için agresif olamadık. Gerçekten takımımın 2-0’dan sonra bloke olmuş gibiydi. Sahaya bir sinyal göndermemiz gerekiyordu. Bu yüzden de değişiklikleri yaptık. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Takım ruhunu sahaya sergilemeye çalıştık. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. Daha sonrada sakatlıklar meydana geldi ki büyük ihtimal ciddi sakatlıklar bunlar. Bir kişi eksik oynadığımız bölümde de savaştık, denedik. İlk yarıdaki oynamış olduğumuz oyun gerçekten çok kötüydü."

"Ben her zaman sorumluluğu üstelenirim"

"Konyaspor’a, hiç bir şey yapmadan 2-0 yapabilme fırsatı verdik. Şimdi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok. Ben her zaman sorumluluğu üstelenirim. Yarından itibaren kendi aramızda bu durumu çevirmek için neler yapabiliriz onu konuşacağız."

"Bugünkü maçın asla tekrarlanmaması gerekiyor"

"Tabii ki arka arkaya oynadığımız bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok mutsuzum. Ben temsil ettiğim camiayı biliyorum. Ne kadar büyük taraftarları olan bir camiayı temsil ettiğimi biliyorum. Milyonlarca insanı temsil ediyoruz ve bizim aldığımız sonuçlar, onların haftayı mutlu veya mutsuz geçirmesine sebep oluyor ki biz de onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Yarın bizim için reaksiyon gösterme günüdür. Hatalarımızı düzeltme günüdür. Oyuncularımızı duygusal anlamda ayağa kaldırma günü. Bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu biliyorum çünkü bu sezon gerçekten çok iyi oynadığımız maçlar var. Bugünkü maçın asla tekrarlanmaması gerekiyor. Bugünkü 45 dakikada maçı tamamen rakibe verdik."



