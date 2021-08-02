Vitor Pereira Cedric Soares'i istiyor
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira'nın Arsenal'de forma giyen vatandaşı Cedric Soares'i takımında görmek istediği öğrenildi. Tecrübeli defans oyuncusunun 2020 yılından beri yer aldığı Londra ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira, defansın sağına takviye yapmayı planlıyor.
Portekiz basınından O Jogo'nun Tuttomercatoweb'e dayandırdığı habere göre, sarı lacivertliler İngiliz devi Arsenal'in kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu Cedric Soares'i renklerine bağlama niyetinde.
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Sözleşmesi 2024'te bitiyor
Arsenal ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon londra ekibiyle 24 maçta yer aldı.