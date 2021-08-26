Vitor Pereira: Bunu herkes yapamaz

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda HJK Helsinki karşısında 5-2 kazanmayı başardı. Maçın ardından teknik direktör Vitor Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Vitor Pereira, "Kesinlikle karakterli ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Oyuna giren Arda Güler 16 yaşında, Fatih Yiğit Şanlıtürk 18 yaşında, Muhammed Gümüşkaya 20 yaşında. Altyapımızı tebrik etmek istiyorum. Tecrübeli oyuncuları tebrik etmek istiyorum, çok iyi bir takım ruhu sergilediler" diye konuştu.

'Sakatlıktan çıktı 3 gol attı, bu herkesin yapabileceği bir şey değil'

Vitor Pereira, hat-trick yapan Enner Valencia hakkında da övgü dolu sözler söyledi. Pereira, "Çok mutluyum çünkü Fenerbahçe taraftarının takımlarını gruplarda görmek hakkıydı diye düşünüyorum. Valencia’yı da tebrik etmek istiyorum. Sakatlıktan çıktı 3 gol attı, bu herkesin yapabileceği bir şey değil" ifadelerini kullandı.

'Takımımın çok koşup savaşacağını biliyordum'

Pek çok sakatlık ve benzeri problemlerle uğraştıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Maalesef sakatlıklardan dolayı canımız yandı ama bugün aslında başrolü sahada savaşan, çok koşan, mücadele eden oyuncuların hak ettiğini düşünüyorum. Çok büyük bir takım ruhu ortaya koyular. Umarım sakatlarımız da en erken şekilde dönerler. Taktikten ziyade takım ruhu yaratmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki taktik de çok önemli ama yarattığınız takım ruhu belirleyici oluyor. Bugün de bunun böyle olacağını biliyordum. Takımımın çok koşup savaşacağını biliyordum. Bu yüzden sonuçtan dolayı çok mutluyum; takımımız, kulübümüz ve taraftarlarımız için" diye konuştu.

Elindeki bütün futbolculara şans vermeye çalışan bir teknik direktör olduğunu söyleyen Pereira, şöyle konuştu: "Daha önce de dediğim gibi ben kafasında ideal 11’i olan bir teknik direktör değilim. Ben elindeki bütün futbolculara şans vermeye çalışan, onları oynatmaya çalışan bir teknik direktörüm. Yaştan bağımsız olarak söylüyorum bunu çünkü bu gençler genç oldukları için oynamıyorlar, kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Biz onlara inanıyoruz. Onlar da tabii ki bu şekilde şans almaya devam edecekler am çalışmaya da devam etmeleri gerekiyor. Tevazulu bir şekilde devam etmeleri gerekiyor çünkü hayatta her zaman mütevazı olmalısınız."

'Kaliteli oyuncuları var'

Rakipleri HJK Helsinki'den bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Organize bir takım. Gerçekten kaliteli futbolcuları var. Onlara bu sezonda başarılar diliyorum. Umarım bu şekilde devam edip gençleri de futbola kazandırırlar. Bu iki maçta iyi futbol oynayıp hak ettiğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Her gün yeni bir oyuncunun adını Fenerbahçe’yle görüyorum" diyen Vitor Pereira, "Bir veya iki oyuncunun ismi mutlaka çıkıyor. Benim için önemli olan antrenman, çalışmak, kalite ve karakter. Oyuncularda bunu görmek isterim. Enner’de de diğer oyuncularımda da bunu görüyorum. Kolay değil, üç günde bir maç yapıyoruz. Ama ben bu güçlü takım ruhunu görmek istiyorum takımımda" ifadelerini kullandı.

'Mesut hala aynı kişi'

Mesut Özil'le ilgili gelen soruya Pereira, "Tabii ki Mesut gibi bir kariyer yapabilmeniz için muhakkak çok yetenekli, teknik anlamda çok kaliteli olmanız ve aynı zamanda çok güçlü bir kalitenizin olması gerekir. Onun oynadığı takımlarda oynamak, onun sergilediği seviyede futbol oynamak kolay değil. O hala aynı kişi. Çok çalışmak ve gençlere yardım etmek istiyor. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Top yuvarlandıktan sonra futbolcular parayı unuturlar, tutku için, içlerindeki ateş için oynarlar. Benim bu tarz oyuncularla edindiğim tecrübe bu" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.