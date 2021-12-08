Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak zorlu Frankfurt maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Frankfurt ve Antwerp maçlarındaki penaltıları atsak 4 puanımız daha olabilirdi. İşler daha farklı olabilirdi bizim adımızı ama bunu değiştirmek mümkün değil."

"Frankfurt maçı zor bir maç olacak. Biz de maçı kazanıp taraftarlarımızı onurlandırmak istiyoruz."









Rotasyon sinyali

"Yarınki bir Avrupa maçı ve kulübümüzü temsil ettiğimiz için iyi bir sonuç istiyoruz. Ancak gerçekçi olmamız lazım, önceliğimiz lig. Yarın lig öncesi birkaç değişiklik yapabiliriz ama sahaya çıkacak kadromuz yine de iyi bir kadro olacak."

Eleştirilere yanıt

"Futbolda polemikler her zaman olacaktır. Herkesin bir fikri olabilir. Biz de bunlara saygı gösterip yolumuza devam etmeliyiz. Önemli olan ben değilim, her zaman Fenerbahçe. Takımım için en iyisini arıyorum. Rizespor maçındaki gibi oynarsak çok daha iyi olabileceğimizi biliyoruz."







