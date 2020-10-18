Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın daha önce Avrupa'da çalıştırdığı takımların rakiplerine kapıları kapalı. Yunan basınından Fosonline'ın sitesinde yer verdiği röportajda Pereira, "Fenerbahçe, Olympiacos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.

Şimdilerde Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Pereira, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray'da çalışmak istemeyeceğini belirten Pereira, Benfica'nın ezeli rakibi Porto'da 2011-13 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaparken 2014-15 sezonunun ikinci yarısında da Panathinaikos'un ezeli rakibi Olympiacos'ta görev almıştı.