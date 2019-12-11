Vitor Pereira adım adım Everton’a

Premier Lig’de Marco Silva’yı kovduktan sonra takımın başına geçici olarak Duncan Ferguson’u getiren ve geçtiğimiz hafta Chelsea’yi mağlup eden Cenk Tosun’lu Everton’ın flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sky Sports, pazar günü Old Trafford’da Manchester United ile oynanacak maç öncesi Everton’ın, eski Fenerbahçe hocası Vitor Pereira’yı resmen açıklayacağını öne sürdü. Ancak Pereira’nın Çin’deki kulübü Shanghai SIPG’in, Portekizli hocaya 25 milyon Pound’luk (190.9 milyon TL) yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi.