Beşiktaş, yaz transfer döneminde Vitor Hugo’yla anlaşmış ancak Brezilyalı stoper son anda kararını değiştirip Fiorentina’dan eski kulübü Palmeiras’ın yolunu tutmuştu. Tecrübeli futbolcudan Beşiktaş’la ilgili olarak bir itiraf geldi.

ESPN Brezilya’ya konuşan Hugo, “Her şey çok hızlı gelişti. Fiorentina’da oynuyordum ve takımı bir Amerikan şirketi satın almıştı. Bu sırada kendime takım aramam söylendi. Beşiktaş’la görüşüyorduk ve transfer neredeyse bitiyordu. Ben de Türkiye’ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO’su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti” dedi.