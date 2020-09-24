Geçen sezondan bu yana stoper sıkıntısı çeken Trabzonspor, sorunu kökten çözecek bir isimle anlaştı: Vitor Hugo. Haftalardır bu transferi bitirmek için yoğun uğraş veren Bordo-Mavililer, hem oyuncuyu hem de kulübü Palmeiras’ı ikna etti. Taraflar prensipte el sıkıştı. Artık işin resmiyet boyutu kaldı. Hafta sonuna kadar Trabzonspor’un KAP açıklamasını yapması ve oyuncuyu şehre getirmesi bekleniyor.

5.5 milyon’a aldılar

Daha önce Beşiktaş’ın çok isteyip alamadığı 29 yaşındaki solak stoper, geçen sezon 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina’dan Palmeiras’a gitmişti. Kulübüyle 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Vitor Hugo, tapusuyla alınacak. Trabzonspor’un uzun vadeli bir ödeme planıyla toplamda 4 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Karadeniz ekibi, bu rakamı taksitler halinde Brezilyalılar’a verecek.

Newton’un favorisiydi

Brezilya’da 11 lig maçının 6’sında yedek kalan ve mutsuz olduğu için ayrılmaya karar veren Vitor Hugo, teknik direktör Eddie Newton’un da çok istediği bir isimdi. Trabzonspor’un diğer Brezilyalı oyuncuları Guilherme ve Flavio’yu sosyal meydadan takip etmeye başlayan Vitor Hugo için artık geri sayım başladı. Yönetim, başarılı stoperin yanına bir savunmacı daha almayı planlıyor.

Yeni Malatya maçına yetişebilir

Benik Afobe ve Lewis Baker’ı gelir gelmez Denizlispor deplasmanında oynatan Trabzonspor, Vitor Hugo’yu da Malatyaspor mücadelesine yetiştirmeye çalışıyor. 29 yaşındaki stoperle ilgili resmi işlemler tamamlandıktan sonra oyuncu Trabzon’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. Ardından lisansı çıkartılacak. Cumartesi günü saat 19.00’da Malatyaspor ile karşılaşacak Fırtına’da teknik direktör Eddie Newton, Brezilya’da uzun süredir sezon oynandığı için hazır olan Hugo’yu 21 kişilik kadroya almayı planlıyor.