Beşiktaş'ın Palmeiras'a kaptırdığı öne sürülen Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun transferiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Yahoo Esportes adlı haber portalı, 28 yaşındaki stoperin bonservisini elinde bulunduran Fiorentina kulübünün Palmeiras'tan gelen 4,5 milyon euroluk teklifi reddettiğini yazdı.

Haberde İtalyan ekibinin sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan deneyimli savunmacı için 5,5 milyon euro talep ettiği öne sürülürken Beşiktaş'ın da oyuncuya teklifte bulunduğu hatırlatıldı. Buna karşın Hugo'nun ilk tercihinin ülkesine geri dönmek istemesi nedeniyle daha önce 2,5 yıl formasını terlettiği Palmeiras olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler