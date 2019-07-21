Vitor Hugo gelmedi stoper transferi rafa kalktı

Beşiktaş ile her konuda anlaşmasına rağmen eski kulübü Palmeiras’tan gelen sürpriz teklif üzerine rotasını son anda Brezilya’ya çeviren Vitor Hugo, siyah-beyazlı yöneticileri arayarak yaşananlara açıklık getirdi. Kartal’la kiralık anlaşan tecrübeli stoper, Palmeiras’ın Fiorentina’ya 5,5 milyon euro bonservis teklif etmesi üzerine ülkesine dönme kararı almıştı.

Vitor Hugo, Beşiktaşlı idarecilerle yaptığı görüşmede duygusal sebeplerle Palmeiras’ın teklifini kabul ettiğini bildirdi. İki sezon önce 8 milyon euro bonservis karşılığında Palmeiras’tan Fiorentina’ya transfer olan deneyimli oyuncunun, “Palmeiras benim için çok önemli bir kulüp. Başka bir takımdan teklif alsaydım kabul etmezdim ama ailemin isteği de ülkemize dönme yönünde oldu. Tercihimin parayla ilgisi yok tamamen duygusal sebeplerle Palmeiras’a dönme kararı aldım. Bana gösterdiğiniz ilgi ve teklifiniz için çok teşekkür ederim” diye konuştuğu öğrenildi.

Stoper rafa kalktı

Hugo’da hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş’ın stoper transferini şimdilik rafa kaldırdığı belirlendi. Atınç ile daha önce el sıkışan siyah-beyazlıların, Nicolas Isimat Mirin - Enzo Roco ikilisinden birinin elden çıkarılması halinde stoper takviyesi yapacağı ifade edildi. Mirin ve Roco’nun elde kalması durumunda defansın ortasına oyuncu alınmayacağı kaydedildi.