Vitor Hugo: Bizim yerimiz zirve

Fırtına’nın savunmadaki lideri Vitor Hugo, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geliş sürecinden, Abdullah Avcı sonrası yaşanan değişime; takım olarak hedeflerinden, bireysel performansına kadar pek çok konuda açıklamalar yapan Brezilyalı savunmacı iddialı mesajlar yolladı. İşte Vitor Hugo’nun öne çıkan sözleri...

‘Hücum çalışmaya başladık’

“2 maçtır kazanıyoruz. Ancak özellikle son 3 karşılaşmadır iyi kapanmaya, iyi savunma yapmaya başladık. İtalya’da olduğu gibi burada da alan savunması önemli. Şanslıyız ki hocamız Türkiye’de bunun nasıl yapılacağının farkında. Topun önünde baskı yoksa nasıl geri çekilmemiz gerektiğini, kimin hangi pozisyona geleceğini, hepsini detaylı şekilde bize anlatıyor. Dolayısıyla takım savunmasının düzelmesinde çok büyük faydası oldu. Sonrasında bu takımın öne gitmesi gerekiyor. Nasıl öne gideceğimizi, nasıl hücum yapmamız gerektiğini çalışıyoruz. Yavaş yavaş hücum organizasyonlarına geçmeye başladık.”

‘Savunmada dilimiz aynı’

“Daha önce birçok kulüpten teklif aldığım için Türkiye hakkında analizlerim ve araştırmalarım vardı. Nelerle karşılaşacağımı, hangi takımda oynayacağımı gelmeden önce biliyordum. Dolayısıyla Trabzonspor’dan teklif almak da onur vericiydi. Geçen sene bu takım son anda ligi ikincilikle bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı kazandı. Hâlâ Süper Kupa’yı kazanma şansı devam ediyor. Doğrusu ne kadar büyük takıma geldiğimin, ne kadar önemli yerde olduğumun farkındayım”

‘Sadece seriye odaklandık’

“Kulübün beni buraya getirirken yaptığı fedakârlıkların bilincindeyim. Bunun karşılığını vermek istiyorum. Kendimi adapte olmuş hissediyorum. Şu an yüzde yüzümü verebileceğimi düşünüyorum. Çok mutluyum. Her maç kendimi daha iyi hissediyorum. İlk hedefimiz kazanmaya devam edebilmek, sadece bunu düşünüyoruz. Ligin başları olduğunu söyleyebiliriz. Yani alınacak bir iki galibiyet sizi çok fazla yukarı çekebilir. Trabzonspor’un hedefi her zaman en üstte, en tepede olmak. Takımın adının büyüklüğünün bilincindeyiz. Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan kurtulup bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz.”

‘Miranda ve Ramos idollerim’

“Ligde çok beğendiğim forvetler, lider oyuncular var. Açıkçası hem lig hem de hazırlık maçında Erzurumspor’daki Ricardo Gomes dikkatimi çekti. Aklıma ilk o geliyor. Benim de 29 yaşında olduğumu düşününce yavaş yavaş tecrübe kazandım. Bu ligde ve kendi takımımızda çok yetenekli stoperler olduğunu düşünüyorum. Dünya futbolunun genel olarak idol olarak baktığım ve beğendiğim stoperleri; Thiago Silva, Miranda ve Sergio Ramos olarak sayabilirim.”