Visca'nın tek rakibi Alex de Souza! Avrupa'da en golcü yabancı..
Başakşehir'in Kopenhag karşısında galibiyet golünü atan Edin Visca böylece, Avrupa Kupalarında takımı adına 13.golünü attı. Edin Visca böylece Türk takımları adına Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu olup birçok yıldızı geçti. Bu alanda ilk sırada 15 golle Alex de Souza yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Kopenhag takımını 1-0 yenerken tek golü Edin Visca kaydetti. Boşnak oyuncu Visca böylece Avrupa Kupalarında takımı adına 13.golünü attı.
Edin Visca bu golle birlikte Türk takımları adına Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu olup birçok yıldızı geçti. Bu alanda ilk sırada Fenerbahçe adına 15 gol atan Brezilyalı Alex de Souza yer alıyor.
Türk takımları adına Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan yabancı oyuncular
15 gol - Alex de Souza
13 gol - Edin Visca
12 gol - Ricardo Quaresma
12 gol - Bobo
12 gol - Milan Baros
12 gol - Shabani Nonda
11 gol - Jardel
10 gol - Gheorghe Hagi
10 gol - Harry Kewell
9 gol - Paulo Henrique
32 maçta 13 gol
Edin Visca, Başakşehir kariyeri boyunca toplamda 32 kez Avrupa Kupası maçına çıkarken 13 gol atmayı başardı. Takımının bu alanda en başarılı oyuncusu olan Bosna Hersekli oyuncu bu sezon ise Avrupa Kupalarında 6 gol atmayı başardı.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru