UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Kopenhag takımını 1-0 yenerken tek golü Edin Visca kaydetti. Boşnak oyuncu Visca böylece Avrupa Kupalarında takımı adına 13.golünü attı.

Edin Visca bu golle birlikte Türk takımları adına Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu olup birçok yıldızı geçti. Bu alanda ilk sırada Fenerbahçe adına 15 gol atan Brezilyalı Alex de Souza yer alıyor.

Türk takımları adına Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan yabancı oyuncular

15 gol - Alex de Souza

13 gol - Edin Visca

12 gol - Ricardo Quaresma

12 gol - Bobo

12 gol - Milan Baros

12 gol - Shabani Nonda

11 gol - Jardel

10 gol - Gheorghe Hagi

10 gol - Harry Kewell

9 gol - Paulo Henrique

32 maçta 13 gol

Edin Visca, Başakşehir kariyeri boyunca toplamda 32 kez Avrupa Kupası maçına çıkarken 13 gol atmayı başardı. Takımının bu alanda en başarılı oyuncusu olan Bosna Hersekli oyuncu bu sezon ise Avrupa Kupalarında 6 gol atmayı başardı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



