Başakşehir'in kilit oyuncularından Edin Visca için Galatasaray maçı olumsuz anlamda ilklerin gecesi oldu. Karşılaşmada beklentilerin altında bir performans sergileyen Visca, ikinci yarının 74. dakikasında hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü. 85. dakikada da Boşnak futbolcu, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Hakem Ali Palabıyık böylece, Visca'ya Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızısını göstermiş oldu.

Yaklaşık 9 yıl sonra ilk kez oyundan atılıp, ilk kez cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcunun bu maçtan önce çıktığı 261 lig sınavında ise toplamda sadece 17, bu sezon da 1 sarı kartı bulunuyordu.