Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, Galatasaray ile oynanan maçta kırmızı kart gördü ve üst üste 95 maçtır sürdüğü serisini yitirmiş oldu. Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşen Edin Visca 2017-18 sezonu 3.haftasında bu yana maç kaçırmadan performans göstermişti

95 haftadır aralıksız oyunuyor

Bosna Hersekli oyuncu üst üste 95 haftadır aralıksız Süper Lig'de forma giyiyor. 2017-18 sezonu 3.haftasından bu sezona kadar maç kaçırmayan 1990 doğumlu oyuncu bu dönemde 26 gol atıp 35 asist yaptı ve bu alanda ligin en başarılı oyuncusu oldu.

2014-15 sezonundan beri 199 haftanın 198'inde görev yaptı