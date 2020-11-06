UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir’in Manchester United’ı 2-1 yenmesi, İngiliz basınında geniş yer buldu. İşte manşetler:

The Telegraph: Affedilemez!

Gazete haberin başlığında Manchester United’ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in “Defansın hataları affedilemez” ifadesine yer verdi. Haberde, Medipol Başakşehir’in 35 yaşındaki oyuncusu Demba Ba’nın kendi sahasından yaptığı koşuyla golü attığına dikkat çekildi.

BBC Sport: Utanç verici

Ada’nın önde gelen basın kuruluşu, “Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nin tecrübesiz takımı Başakşehir’e karşı utanç verici bir açılış golünü gördükten sonra can sıkıcı bir gece yaşadı” ifadelerini kullandı.

The Times: 10 yaş altı!

Yine İngilizler’in önde gelen gazetelerinden biri olan The Times; Manchester United’ın 10 Yaş Altı seviyesindeki altyapı oyuncularını dahi utandıracak hatalar yaparak maçı kaybettiğini yazdı.

Sky Sports: Unutulması gerek

“Manchester United için unutulması gereken gece” başlığıyla verdiği haberde, Manchester United’ın bu sene Şampiyonlar Ligi’nde mağlubiyet alan ilk İngiliz takımı olduğu ve Medipol Başakşehir’in, Manchester United’ın tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisini (10 maç) sona erdirdiği bilgisi paylaşıldı.

Mirror: Geleceği konuşmuyor

“Manchester United’ın son yılların ’en kötü performansı’ gösterdiği iddia ediliyor. Solskjaer, yine bir yenilginin ardından takımdaki geleceğini konuşmayı reddediyor. Kendisi bile savunmanın hatalarını ’affedilemez’ buluyor” ifadelerine yer verdi.











