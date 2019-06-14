Visca için bir atak daha

Sarı-Lacivertliler’de Edin Visca defteri yeniden açılıyor. Fenerbahçe’nin Boşnak yıldız için yaptığı ilk girişim sonuçsuz kalmıştı.

Başakşehir, golcü oyuncuyu satmayacağını Sarı-Lacivertliler’e bildirdi. Ancak Göksel Gümüşdağı’ın son yaptığı, “Visca, İrfan ve Mahmut’u satmayacağız” açıklaması sonrası Boşnak oyuncu gemileri yaktı. Edin Visca, milli takım kampından döndükten sonra ilk iş olarak Başakşehir Yönetimi ile masaya oturup, ayrılmak istediğini bildirecek.

Gümüşdağ ile Ali Koç görüşecek

Fenerbahçe de bu görüşme sonrası tekrar harekete geçecek. 29 yaşındaki futbolcunun yeşil ışık yaktığı Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’in kapısını yeni bir teklifle çalacak. Göksel Gümüşdağ ile görüşmeyi bizzat Ali Koç’un yapması bekleniyor. Başkan Koç’un, pazar günkü Mali Genel Kurul sonrası önümüzdeki hafta Gümüşdağ ile bir araya gelebileceği kaydedildi.

İrfan'dan da vazgçemediler

Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci’nin de takımda kalacağını açıklamıştı. Ancak Fenerbahçe, milli yıldızdan da vazgeçmiş değil. Sarı- Lacivertliler, UEFA’dan gelecek karara göre yol haritasını çizecek. İrfan için ayrıca, Eljif Elmas ve Jailson gibi futbolculara gelen tekliflerin de neticelenmesi bekleniyor. Eğer bu iki oyuncudan beklendiği gibi 26 milyon Euro’luk gelir elde edilirse, İrfan Can Kahveci için Başakşehir’e cazip bir teklif sunulacağı kaydedildi.