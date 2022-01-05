Sezon başında tüm hamlelerini rakiplerinden önce gerçekleştiren ve transfer politikasıyla alkışları toplayan Trabzonspor devre arasında da gövde gösterisi yaptı. Bordo-Mavililer transfer dönemi resmi olarak açılmasa da Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca hamleleriyle şimdiden eksik bölgelerini doldurdu. Rakipleri henüz transferde somut bir adım atamazken, Fırtına ise 3. takviyesi için harekete geçti.

Edgar'ın yerine...

Ligde en yakın rakibi Konyaspor 'un 7 puan önünde bulunan ancak işini şansa bırakmayan Karadeniz devi, Edgar Ie'nin sezonu kapatması nedeniyle stoper transferi için de çalışmalarını hızlandırdı. Her sezon kademeli olarak düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle yerlilere yönelen Trabzonspor'da ilk hedef Kaan Ayhan...

Artık tüm odak onun üzerinde

Edin Visca transferi sırasında bir grup yönetici de Kaan için İtalyan ekibi Sassuolo'yla görüşmelere başlamıştı. Visca'nın imzası sonrasında Bordo-Mavililer'de tüm odak milli futbolcuya yöneldi. İlk etapta Yeşil-Siyahlılar'la anlaşma zemini oluşturamayan Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcu için yoğun mesai harcayarak, tüm imkanları zorlayacak.

Çizme'de forma şansı bulmakta zorlanan Kaan bu sezon 10 maçta yalnızca 583 dakika süre alabildi.



