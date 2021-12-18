Emre Belözoğlu yönetiminde Aykut Kocaman dönemine göre daha hücumcu bir takım görüntüsü çizen Başakşehir'in en tehlikeli silahlarından biri, Edin Visca olacak.

Geride kalan 16 haftada 3 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan, Süper Lig ’in asist kralı unvanını da elinde bulunduran Boşnak yıldız, Galatasaray ’a karşı ise uzun süredir sessizliğini koruyor.

Sarı-Kırmızılı ağları son olarak 2015-2016 sezonunda 3-3 beraber sonuçlanan karşılaşmada 2 defa sarsan 31 yaşındaki futbolcu, o günden sonra ligde oynanan 10 karşılaşmanın 9’unda forma giydi ancak gol sevinci yaşayamadı. Tecrübeli futbolcu, bugünkü mücadelede gol ya da goller atarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Visca’nın, lig ve kupada Cim Bom’a karşı toplamda 3 gol, 5 asisti bulunuyor.