Trabzonspor ’un devre arasındaki en flaş transferi olan Edin Visca, hayalini kurduğu atmosfere çıkmak için sabırsızlanıyor. Sivasspor deplasmanında Bordo- Mavili formayla siftah yapan Bosnalı yıldız, yarın ilk kez Akyazı’da sahne alacak... 10 yıl oynadığı Başakşehir’de şampiyonluk yaşamasına rağmen güçlü taraftar desteğinin eksikliğini hisseden Visca, Giresunspor maçında dolu tribünler önünde, müthiş bir motivasyonla oynayacak. Visca, Medical Park Stadı’nda çıkacağı ilk maçta skora katkı sağlamak ve taraftarları coşturmak istiyor. Hocası Abdullah Avcı da zorlu 90 dakikada Visca’nın fark yaratmasını bekliyor.

1 golle tarihe geçecek

32 yaşındaki kanat, ligde bu sezon Başakşehir formasıyla 4 gol, 9 asistlik performans göstermişti. Süper Lig kariyerinde çıktığı 363 maçta ise 99 gol atıp, 101 asist yapan Visca, 1 kez daha ağları havalandırırsa hem gol hem asistte 100 barajını aşacak ve Fenerbahçe ’nin efsane isimlerinden Alex’in (169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk yabancı oyuncu olarak tarihe geçecek.