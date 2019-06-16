Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda rotayı, Başakşehir’in Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca olarak belirlemişti.

Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir formasıyla yıllardır ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle taraflı tarafsız futbol kamuoyundaki herkesi kendisine hayran bırakan 29 yaşındaki futbolcu için yönetim, menacerler aracılığıyla nabız yoklamaya devam ediyor. Başakşehir Kulübü’nün göndermeye sıcak bakmamasına rağmen oyuncudan bu transfer için yeşil ışık gelmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar, devreye Abdullah Avcı’yı sokacak.

Haber bekliyor

Kulüpteki mali sıkıntı sebebiyle Visca için maksimum 3 milyon Euro harcayabilecek durumu olan yönetim, bu miktara ek olarak; Jeremain Lens ve Cyle Larin gibi isimleri de takasta kullanmayı planlıyor.

Siyah- Beyazlılar, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’la uzun yıllara dayanan dostluğu bulunan Abdullah Avcı’yı bu transferi bitirmesi için görevlendirecek. Başakşehir’den hocasıyla yeniden çalışmak için istekli bulunan Visca’nın da kulübünün gidişine onay vermesini beklediği bildirildi.



