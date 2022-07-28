Visa Top Toplayıcı Çocuklar projesi gerçekleşiyor

Visa yönetim kurulundan futbol sahalarına kadar kadının her alanda var olması için hem dünyada hem de Türkiye’de çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’de spora odaklanarak kadınları güçlendirmek, kendilerine birçok alanda dayatılan “yapamazsın” algısını “yapabilirsin”e dönüştürebilmek için #kuralıdeğiştir kampanyasını ve Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları (VKSFO) projesini hayata geçirdi.

UEFA Women’s EURO 2022TM’nin büyük finali 31 Temmuz 2022’de Londra’daki Wembley Stadyumu’nda oynanacak. Visa, hayata geçireceği Top Toplayıcı Çocuklar projesi ise bu final maçında gerçekleşecek. Visa bu program kapsamında final maçında Türkiye’den 2 kız çocuğunu top toplayıcı olarak sahaya çıkarmaya hazırlanıyor.