Virüs voleybola da bulaştı

Hafta başında açıklanan kararların iki önemli boyutu var: Bunlardan ilki sezonun bitirilmesi ve virüsün etkinliği kaybolana dek uzunca bir süre voleybol oynanmayacak oluşu. İkincisi ise Efeler ve Sultanlar Ligi‘nde küme düşmenin kaldırılması sayesinde her iki ligin de önümüzdeki sezon 16 takımla oynanacak olması.

Bugüne kadar voleybolun içinden gerek sporcu gerekse antrenör olan bir çok kişiyle liflere verilen aranın ardından yeniden voleybol oynamaya başlamanın ne kadar mümkün olduğu ve ne gibi sonuçlar doğacağı üzerinde konuşmalar yapmıştım. Buradaki genel kanı artık yeniden hazırlanıp bu sezon için oynamanın sağlık ve performans açısından iyi bir fikir olmadığı bunu yapabilmek için en azından bir ay hazırlanma süresi olması gerektiği idi. Bu nedenle sezonun bitirilmesi kararının doğru olduğu sonucuna varılabilir. Zaten bu kararın ardından da camia içinden bir çok destek açıklaması yapılmıştı. Sadece Galatasaray Kulübü oynamaya devam etmek yönünde fikir belirtmişti. Bu karar aynı zamanda voleybolseverler için uzunca bir süre yeni maç izleyememe durumunu da beraberinde getirdi. Önümüzdeki sezonun başlangıcına kadar geçecek süreyi arşivden maçlar izleyerek ve Fanatik TV’de yayınlanan “Karantina Voleybol” söyleşilerini takip ederek değerlendirebilirler.

Alınan kararın ikinci boyutu olan küme düşürmenin kaldırılması ile birlikte liglerin önümüzdeki sezon 16 takımla oynanacak olmasıydı. Bu sayede ligler daha erken başlayacak ve geçmiş sezonlara oranla daha uzun sürecek bir yarışma izleyeceğiz. Takım sayısının artması rekabeti ve sonuca dair bilinemezliği artırabilir. Sultanlar ve Efeler Ligi’ne yeni dahil olacak dört takım play-off ve küme düşmeme hedeflerine sahip takımlar içinde yer alacakları için alt sıralardaki ekiplerin hedef maç sayısını da yükselttiler. Ligin statüsü belli olduğunda dört takımın ligden düşmesi durumu ortaya çıkarsa çekişme iyiden iyiye kendini hissettirecektir. Buradaki kızışma şampiyonluk hedefine sahip takımlarla oynanan maçlarda sürpriz sonuçların ortaya çıkmasını da sağlayabilir. Yine oynanacak maç sayısının artmasından ötürü ligler beklenmedik skorlara daha açık hale gelecektir. Ancak burada asıl mesele takımların oluşturacakları bütçeler ve bu bütçeler sayesinde kuracakları kadroların oluşturulması. Oyuncu ve organizasyon kalitesi bakımından birbirine yakın takımlar kurulabilirse bizim için seyir zevki de yükselecektir. Daha önce bir çok kez karşılaştığımız maddi imkansızlıklar nedeniyle erken havlu atma olayının tekrarlanmaması voleybolumuz için çok önemli. Bu tür olumsuzluklar hem sporcuları hem de seyircileri fazlaca etkiliyor. Ekonomik imkanlar; güçlü, takip edilen ve uluslararası seviyede ses getiren liglere sahip olabilmek için temel şart diyebilirim.

Umarım alınan kararlar ülke voleybolu adına güzel sonuçlar doğurur. Hatta belki de başımıza gelen bu virüs felaketinden doğan krizi bir fırsata çevirmiş oluruz.

ÖMER FARUK ACUN / Dsmart spor spikeri



