Virüs sebebiyle Ighalo kadro dışı

Çin’de çıkan koronavirüsü, futbolu da etkiliyor. Manchester United’ın ara transfer döneminde Shanghai Shenua’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Odion Ighalo, tedbir amaçlı olarak United’ın İspanya’daki hazırlık kampına götürülmedi. Virüsün kuluçka dönemi olan 14 günlük süre tamamlanana kadara takımın takımdan uzak kalacak Ighalo, sürenin bitmesinin sonrasında 17 Şubat’taki Chelsea karşılaşmasında kadroda yer alacak.



