Virtus.pro TOAO’yu yedeğe çektiğini açıkladı

Eski günlerine dönmek isteyen fakat bir türlü dönemeyen Virtus.pro, takımın genç oyuncularından TOAO‘yu yedeğe çektiklerini kamuoyuna duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, takımdan beklentilerin karşılanmaması nedeniyle kulüp oyuncularının birlikte aldığı bir kararla 22 yaşındaki oyuncunun yedeğe çekildiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada yerine birkaç oyuncunun deneneceği de açıklandı. Denenecek olan oyunculardan ilki PACT‘ın genç yeteneği Sobol oldu. Virtus.pro ile ilk karşılaşmasına dün çıkan Sobol, Charleroi Esports turnuvasında da takım adına mücadele edecek. Denenecek diğer oyuncuların isimleri ise henüz açıklanmadı.

TOAO’nun yedeğe çekilmesiyle birlikte Virtus.pro kadrosu nasıl şekillendi?

Michał “MICHU” Müller

Michał “snatchie” Rudzki

Paweł “byali” Bieliński

Janusz “Snax” Pogorzelski

Kamil “Sobol” Sobolewski (Deneme Sürecinde)

Jakub “kuben” Gurczyński (Koç)

Mateusz “TOAO” Zawistowski (Yedek)

Piotr “morelz” Taterka (İnaktif)

Kaynak: Playerbros