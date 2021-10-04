Ödül havuzuna ek olarak PCS5 Avrupa takımlarının hepsi, Avrupa, Amerika, Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde dağıtılan küresel oyun içi öğelerden net satışların %30'unu sunan Pick'Em Challenge'dan faydalanacaklar.

Virtus.pro etkinlik boyunca oldukça güçlüydü ve Haziran ayında PCS4’ü kazanmalarını sağlayan formlarını geliştirmeye devam ettiler. Etkinliğin ilk ve üçüncü hafta sonlarında liderlik tablosunun zirvesine yerleşmeyi başardılar ve böylelikle de şampiyonluğu garantilemiş oldular.

FaZe Clan biraz yavaş başladı ama yetenekleri onları ikinci sıraya yerleşmelerine ve 28,500 ABD dolarına ulaştırdı. Üçüncü sırayı alan ve 26,500 ABD dolarını evlerine götüren Question Mark takımı ise kendilerini yakın takipteydi.

Natus Vincere'den xmpl, FaZe Clan'dan Fexx ve Team Liquid'den mxey, turnuvanın her biri 54 skor ile tamamlayan en skorer oyuncularıydı. xmpl üç oyuncu arasında en fazla toplam hasara sahip olması sebebiyle Kill Leader ödülüne layık görüldü. Diğer ödüller ise şöyle:

• PCS5 MVP: xmpl

• All PCS Team: xmpl, Gustav, Perfect1ks and mxey

• Insane Squad: Virtus.pro

Haftalık Turnuva Özeti

Hafta 1: Virtus.pro temposunu belirliyor

Virtus.pro tüm silahlarını kullanarak finallerin ilk maçını kazandı ve 1. Hafta Liderlik Tablosunu zirvede tamamladı. PGC için zaten hak kazanmış olabilirlerdi ama kadro arka arkaya kazanma konusundaki çabalarından hiç ödün verip yavaşlamadı.

Diğer taraftan BBL Esports’tan Smash, kritikleri ve oyunseverleri etkiledi ve 1. Hafta hasar listesinin zirvesindeydi, böylelikle de Powered by Alien, Haftanın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Genel olarak grup, hafta sonunda en az bir galibiyeti olan dokuz takımla dengeli şekilde karşı karşıya geldi, bu da turnuvanın sonraki iki turu için güzel bir şekilde dengeleme olmuş oldu.

Hafta 2: Natus Vincere kontrolü ele geçiriyor

Natus Vincere turnuvanın ikinci hafta sonunda öne çıktığından Avrupa Doğu için bu bir başarıydı. İkinci haftada diğer katılımcılardan en fazla hasarı alarak öne çıkan oyuncu xmpl önderliğinde zirvedete tamamlamak için rakiplerini darmadağın ettiler. Avrupa Doğu takımları Tokyo Manji Gang, EXhalatioN ve Question Mark da iyi performans sergilediler ve oyunseverlere Avrupa Doğu’nun en güçlü bölge olup olmadığını düşündürdüler.

Deneyimli takımlar FaZe Clan ve Team Liquid önemli galibiyetler alarak rakiplerinin dikkatini çektiler. Performanslarını güçlendirmelerine rağmen FaZe Clan’in hala daha fazla PCG puanı alması gerekiyordu - PUBG Global Championship’te bir üst turu garantilemek için son haftayı güçlü bir biçimde bitirmeleri onlar için büyük önem taşıyordu.

Hafta 3 - Sonuna kadar heyecan verici bir savaş

Virtus.pro, Natus Vincere, BBL Esports ve HEROIC son haftaya girerken liderlik tablosunun zirvesinde yer aldı ve hepsinin gözü, birinciliği elde etmeye odaklıydı. Virtus.pro, bir kez daha altı maçta bir galibiyet ve 42 puanla 5. günde öne çıktı. Onları, bir galibiyet ve etkileyici bir 39 puan elde eden MEA kadrosu Galaktikos kadrosu yakından takip etti.

Question Mark, iki maç kazandıkları ve süre boyunca büyük bir 64 puanla 6. güne bomba gibi başladı. Son MEA PGC eleme yarışı, SMB, Galaktikos ve BBL Esports’un son birkaç maçta mücadele etmesiyle sona erdi - sonunda, rakipleri için çok güçlü olduğunu kanıtlayan ve son sırayı alan BBL Esports oldu.

FaZe Clan, ayrıca güçlü bir sonun keyfini çıkarttı. Vital’ın dördüncü ve onuncu maçlardaki galibiyetleri, PUBG Esports ağır sıkletlerinin PGC'ye gitmesini sağladı.

Final maçının başında Question Mark, skor tablosunun zirvesine çıktı ve ilk PCS şampiyonluğunu alacak gibi görünüyordu. Buna rağmen Virtus.pro’un 16 puanlık inanılmaz zaferi, Question Mark’ı bir puanla geçerek takımı birinciliğe taşıdı. ESL Summer ve PCS4 Avrupa’yı da kazanan kadro için inanılmaz başarılı bir yıl oldu. Şu anda tartışmasız Avrupa'nın en güçlü kadrosu ve PGC'de dünyanın en iyi takımlarına meydan okumaktan heyecan duyacaklar.

PGC 2021’e resmi olarak hak kazanan sekiz Avrupa takımı şu şekilde:

• Virtus.pro

• FaZe Clan

• Natus Vincere

• Team Liquid

• Question Mark

• HEROIC

• ENCE

• BBL Esports