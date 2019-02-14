Virtus.pro pashaBiceps ile yollarını ayırdı

Polonya CS: GO arenalarının köklü ekiplerinden Virtus.pro, esporseverlerin yakından tanıdığı ve sevdiği oyuncu pashaBiceps ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli oyuncu Jarosław “pashaBiceps” Jarząbkowski ile olan kontratın sonlandırıldığı belirtildi. Oyuncunun kulüpte yaşadığı başarıları da tekrardan hatırlatan Virtus.pro, genel müdürünün açıklamalarına da yer verdi. Jarosław, Virtus.pro bünyesine 25 Ocak 2014’de katıldı. İnaktif duruma geçeceği 13 Aralık 2018’e kadar mücadelesini aralıksız olarak sürdüren tecrübeli oyuncu, bu süre zarfında uluslararası turnuvalarda tam 11 şampiyonluk elde etti. Virtus.pro’ya katıldıktan sadece 2 ay sonra EMS One Katowice 2014‘ü kazanan Jarosław, bu turnuvanın da MVP ödülüne layık görüldü. Ayrıca 2 MVP ödülü daha olan oyuncu, 2 kez de HLTV.org tarafından yayınlanan yılın en iyileri listesinde yer aldı. 2013’te 19. sıradan listeye dahil olan Papito, 2014 yılında 3. sıraya kadar yükseldi.

pashaBiceps: “Kariyerime kısa bir ara vereceğim.”

Konuyla ilgili açıklama yapan pashaBiceps, şu şekilde konuştu: “Virtus.pro yıllar boyunca benim evim oldu fakat artık benim için büyük bir adım atma ve ilerleme zamanı. Herkese teşekkür eder ve yeni arkadaşlara da iyi şanslar dilerim. Kariyerime kısa bir ara vereceğim ama Papito bir terminatör gibi daha iyi ve güçlü bir şekilde geri dönecek.” (Playerbros)