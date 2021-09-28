7DAYS EuroCup'ta şampiyonluk hedefleyen İtalyan ekibi Virtus Bologna, kadrosundaki önemli isimlerden eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh'un ağır sakatlığı ile sarsılmıştı. Sergio Scariolo'nun takımı NBA 'de son olarak Indiana Pacers forması giyen JaKarr Sampson'ı kadrosuna kattı.

Virtus Bologna, 28 yaşındaki uzun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Indiana formasıyla 30 maça çıkan Sampson; 4.5 sayı, 2.6 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.