Virtus Bologna, tepkiler sonrası antrenmanları durdurdu

Corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalya'da Legabasket ekiplerinden Virtus Bologna, kısmi önlemler çerçevesinde antrenmanlara başlamıştı.

Cumartesi günü tartışmalı şekilde çalışmalara başlayan Virtus Bologna, artan tepkiler sonrasında kararından geri adım attı ve antrenmanları iptal etti.

Bologna ekibi, çalışma alanlarının sterilize edildiğini ve salonda aynı anda sadece iki oyuncunun yer aldığını açıklamasına rağmen antrenmanlara dönüş hamlesi, genel olarak karantina halinin hakim olduğu İtalya'da büyük tepki ile karşılanmıştı.

Virtus Bologna, 7DAYS EuroCup TOP 16'da temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ile aynı grupta yer almıştı.