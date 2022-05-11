Virtus Bologna - Frutti Extra Bursaspor maçı iddaa oranları

Başantrenör Dusan Alimpijevic ile sezona giren Yeşil-beyazlılar, günden güne artan performanslar sergileyerek sezonun sonuna doğru zirveye çıkan bir form durumu yakaladı. Onuralp Bitim, Derek Needham, Andrew Andrews ve Dudzinski gibi oyuncuların liderliğinde Eurocup tek maçlı eleminasyon turlarında sırasıyla Partizan, Cedevita ve Andorra’yı mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Öte yandan Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde de playoff hattına girmek için mücadele veren Frutti Extra Bursaspor , normal sezonun son maçında Gaziantep BB’yi sahasında mağlup ederek playoff hattına 8. sıradan giriş yaptı ve çeyrek final aşamasında Fenerbahçe Beko ile eşleşti.

VIRTUS BOLOGNA - BURSASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic, sezon boyunca Eurocup arenasında sergilediği performans ile sezonun en iyi başantrenörü seçildi.

Diğer finalist Virtus Bologna ise Lietkabelis, Ulm ve Valencia gibi takımları eleyerek finale ulaştı. Sezon ortasında kadrolarına kattıkları Daniel Hackett ve Tornike Shengelia gibi yıldızların katkısı da final yolunda etkili oldu.

Kyle Weems, Milos Teodosic, Daniel Hackett ve Tornike Shengelia gibi oyuncuların gösterdikleri performansların yanı sıra İtalyan ekibinin 5 numarası Mam Jaiteh de 12.8 sayı, 7.5 ribaund ortalamalarıyla Eurocup’ta sezonun MVP’si seçildi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon Eurocup grup aşamasında 2 kez karşılaşan Frutti Extra Bursaspor ve Vitus Bologna, bu maçlarda parkeden birer kez galibiyet ile ayrıldı.

- Bu sezon iki kez karşılaşan Frutti Extra Bursaspor ve Virtus Bologna’nın her iki maçında da toplam 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Virtus Bologna ve Frutti Extra Bursaspor’un karşı karşıya geleceği final mücadelesinde 65% oranında İtalyan ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Eurocup'ta final günü. Statü gereği maç İtalya'nın Virtus Bologna takımının sahasında oynanıyor. Bologna bu şampiyonluk için kurulmuş bir takım. Teodosiç ve Belinelli gibi yıldızların yanına CSKA'dan ayrılan Hackett ve Shengelia'yı katıp üst düzey bir ekip oldular. Çok iyi basketbol oynamasalar da finale gelene kadar önemli rakipleri geçtiler. Bursaspor ise bir peri masalı yaşıyor. Kupadaki ikinci yıllarında Partizan, Cedevita ve Andorra'yı deplasmanda yendiler. Finale kalmaları büyük sürpriz olalarak görülüyor. Bu maça da rahat çıkacaklar ve keyifli basketbol oynamaya çalışacaklar. Baskı altındaki taraf Bologna olacak. Bursa'da Andrew Andrews da forma giyecek. Bologna favori ama Bursa yine kolay teslim olmayacaktır. Normal sezonda burada oynanan maç 98-94 sona ermişti. Benzer bir senaryo yaşanabilir. 158.5 üst ve 10.5 handikaptan 2 tercihlerini öneriyorum.