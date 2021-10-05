Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, futbol dünyasının yükselen değerli Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland hakkında açıklamalarda bulundu. Sky Sports'a konuşan Van Dijk, Haaland hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Haaland'ın bir defans oyuncusunun karşılaşmak istemeyeceği tipte bir forvet olduğunu aktaran Van Dijk, "Haaland, çok özel bir forvet. Güçlü, hızlı ve bir defans oyuncusunun işini çok ama çok zorlaştıracak tüm özelliklere sahip" ifadelerini kullandı.

İlk karşılaştıkları maça da değinen Hollandalı stoper, "Ona karşı oynadığım ilk maç, Anfield'da Salzburg formasıyla bize gol attığı karşılaşmaydı. Çok agresifti, çok hızlıydı" dedi.

Haaland'ın oyun tarzını kısmen Leicester City'nin golcüsü Jamie Vardy'ye benzettiğini belirten Van Dijk, "Biraz Jamie Vardy'nin oyun tarzına benziyor fakat Haaland, belki Vardy'den biraz daha güçlü" dedi.