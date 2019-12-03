Ballon D'Or ödül töreni dün gece gerçekleşti. Ödüllere doymayan Lionel Messi, Ballon D'Or'u 6. kez müzesine götürdü.

Düzenlenen organizasyonda ödülü 6. kez kazanan Messi kazanırken Virgil Van Dijk tören öncesi, "Ronaldo yok, rakiplerinden biri azaldı" sözlerine üzerine, "O rakip miydi?" cevabını vermişti.

Çok konuşulan bu sözlerine ardından Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro'dan sert bir cevap geldi.





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Yıldız futbolcunun kız kardeşi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Hollandalı futbolcuya yüklendi. Katia Aveiro, "Bazı insanlar sinir bozucu. Gerçekçi değil ve alçak gönüllülükten uzak" dedi.

Sözlerine Ronaldo'nun zaten bu ödülü kazanmayacağının bilindiğini söyleyerek devam eden Aveiro, "Sevgili Virgil, Cristiano Ronaldo diğer ülkeler gitti ve tarihin en iyi oyuncusu oldu. Real Madrid sana bir şey hatırlatıyor mu? Belki, çünkü bu kulüp Şampiyonlar Ligi finalinde senin olduğun takımı yendi. Ronaldo, 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ronaldo ve arkadaşları senin Portakal'ını finalde ezdi.

Zoruna mı gitti, Virgil? Yazık. Ronaldo en başarısız olduğu dönemde bile senden daha fazla şampiyonluk kazandı. Müthiş değil mi? Şimdi Virgil bundan sonra şampiyonluk kazansın ve ondan sonra konuşalım. Şampiyonluk bir elin parmakları kadar kazanırsan ondan sonra Cristiano ile aynı masaya oturursun. Bana göre Cristiano, dünyada futbolun en iyi isminin ve en iyisi olmaya devam edeceksin" ifadelerini kullandı. (Skorer)





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