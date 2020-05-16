28 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon için 4 kombine bilet satın aldım. Bu zor zamanda Groningen’e yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.

Virgil van Dijk, kombineleri bilet almaya gücü yetmeyen taraftarlara çekilişle dağıtacağını belirtti.

Hollanda’nın Willem II ve Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2011’de Groningen’de profesyonel olmuştu.

Groningen, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen Hollanda 1. Futbol Ligi’nde (Eredivisie) 9. sırada bulunuyordu.

ANKARA (AA)