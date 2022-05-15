Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşme yeniliyor

Real Madrid bu sezonun en önemli isimlerinden olan Vinicius Junior ile sözleşme yenileyecek. Brezilyalı yıldızla olan sözleşme görüşmelerinin sezonu etkilememesi açısından yaz dönemine bırakıldığı bilinirken, Real Madrid’in uzun vadeli planlarını üzerine kurmak istediği 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla sezon sona erdiğinde yapacağı yeni sözleşmenin detayları şimdiden ortaya çıktı.

Halihazırda 2024 sezonunun sonuna kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Vinicius Junior yapılacak yeni sözleşmeyle kendisini 2028 yılına kadar Real Madrid’e bağlayacak. Kulübe geldiği 2018 yılından beri aynı maaşı alan Vinicius Junior’un sözleşme uzatmasındaki kilit nokta yeni maaşı olurken taraflar bu konuda anlaşma sağladı. Şu anda bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro civarında kazanan Vinicius Junior’un maaşı yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 10 milyon euroya yükselecek. Ayrıca serbest kalma bedeli de 350 milyon euro olan Vinicius Junior’un yeni sözleşmedeki serbest kalma bedeli de Real Madrid yıldız oyuncularının serbest kalma bedeli olan 1 milyar euroya yükselecek.

Vinicius Junior bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 50 maçta 21 gol ve 20 asistlik performans sergiledi