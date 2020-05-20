Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran 45 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella Fenerbahçe'ye önerildi.

Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında?

Eski İtalyan futbolcu Montella teknik direktörlük kariyerine Roma'da başladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı ardından Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve tekrar Fiorentina'da görev yaptı.

Kariyerinde 363 maça çıkan Montella 157 galibiyetle yüzde 43'lük kazanma yüzdesi yakaladı. 86 maçta berabere kalırken 120 ile yüzde 33'lük mağlubiyet oranına ulaştı. 10 Sezon boyunca görev yapan genç teknik adam toplamda 6 ayrı takımı çalıştırdı.

Devre arasında Fiorentina ile yollarını ayıran Montella kulübünden yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyordu.