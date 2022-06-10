Vincenzo Montella Karagümrük için Pirlo’ya baskı yapıyor

Karagümrük’ün teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo’yu getirmek için sarf ettiği çaba mutlu sonla bitmek üzere. Başkan Süleyman Hurma’nın bizzat bir haftadır görüşmeler yaptığı dünyaca ünlü teknik adam son kararını verecek. Tüm detaylarda prensip anlaşmasına varılmış durumda. Karagümrük bu noktada İtalyan hocayı elden kaçırmamak adına her yolu deniyor. Devreye son olarak Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella girdi. Türkiye’de başarılı bir sezonu geride bırakan deneyimli hoca, “Türkiye, benim için bir yeniden doğum imkanıydı. Pirlo’ya ‘Sen de buraya gel’ diyorum” ifadelerini kullandı.

‘Başarılı olabilir’

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazetta’ya konuşan Montella, “Türkiye’de futbolun son derece önemli olduğunu ifade edip, İtalya’daki tutkunun aynısını yaşıyorum. Pirlo’nun da bu ülkede önemli işler yapabileceğini düşünüyorum” dedi.