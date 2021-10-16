Vincenzo Montella: En kritik anlarda şans yanımızda değildi

Süper Lig 'in 9. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Adana Demirspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, en kritik anlarda şansın yanlarında olmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Ya şanssızlıktan ya da becerisizlikten'

''En kritik anlarda şans yanımızda değildi. Şansın hiç bizim yanımızda olmadığını gördük. kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Ya şanssızlıktan ya da becerisizlikten.''







