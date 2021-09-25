Vincenzo Montella: Çalışmamız gereken konu devamlılığı getirebilmek

Süper Lig ’in 7. haftasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 4-0 yenen Adana Demirspor’da teknik direktör Vincenzo Montella, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çalıştıkları gibi başladıklarını belirtti.

Skordan mutlu olduğunu vurgulayan Montella, "Sadece ilk yarının belirli bir bölümünde takım çok fazla geride kaldı. Aslında biraz daha çalışmamız gereken konu devamlılığı getirebilmek. Tabii ilk yarı baktığınızda golden sonra kaçan pozisyonlarımız var. Onları da değerlendirseydik farklı bir sonuç alabilirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çünkü takıma baktığınızda çok derli toplu ve disiplinli bir şekilde defans yapmaya devam etti." diye konuştu.







