Vincenzo Montella: Biraz kadro konusunda dardık

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, üzücü bir sonuç aldıklarını belirterek, ''Tabi ki üzücü sonuç oldu bizim için. İyi bir oyun sergileyen takıma karşı, mücadele verdik sonuna kadar. Hiçbir şekilde sahadan kopmadık. Önemli eksiklerimiz de vardı. Biraz kadro konusunda dardık. Çocuklarımız da tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler. Kornerden bir tane şansız gol yedik. Maçın geneline baktığımızda şansımız da vardı. Acı bir tatla ayrılıyoruz ama beraberlikle de dönebilirdik'' dedi.