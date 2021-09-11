Vincenzo Montella: Başkanımız ve taraftarlarımız için üzgünüm

Süper Lig 'in 4. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu. Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarının altını çizen Montella, "Açıkçası bu mağlubiyet için üzgünüz. Başkanımız ve taraftarlarımız için üzgünüm. Bu sonuç, benim motivasyonumu kırmayacak. Buraya bu takımı geliştirmeye geldik. Çalışmaya devam edeceğiz. Hafta içi bütün düzenlemeleri bir sonraki maça daha iyi çıkmak için yapacağız" diye konuştu.